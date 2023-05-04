وكيل «إعلام الشيوخ»: مستقبل مصر الجديدة عنوان مناقشات الحوار الوطني

أكد النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أن ما شهدته الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أمس، بمشاركة جميع النخب المصرية، يؤكد أن الجميع لدية رغبة صادقة وعزيمة حقيقة في المناقشة وتبادل الرؤى حول مستقبل مصر الجديدة، مؤكدًا أن دعوة الرئيس السيسي، لهذا الحوار الوطني، ألقت حجرا في المياه الراكدة، للبدء الفوري في البناء والتنمية التي طالما حلمنا بها لوطننا للعبور إلى بر الأمان.

مخرجات الحوار الوطني

أضاف وكيل «إعلام الشيوخ» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن تبني الرئيس السيسي، لمخرجات الحوار الوطني، ضمانة ورسالة طمأنة للمصريين في تنفيذ ونجاح الحوار الوطني، وأن المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تمثل أهمية كبرى لأكثر من 100 مليون مصري لديهم أمل في غد مشرق في بلدهم.

وتابع بأن الحوار الوطني خلق حالة تفاؤل بنت جسور الثقة بين كل أطياف الشعب المصري، للتشارك في بناء مصر الحديثة، وأن الإعلام المصري سيكون عليه دور كبير في توضيح المخرجات التي انتهي إليها الحوار الوطني، وكيفية تطبيقها بما يتناسب مع طبيعة الدولة المصرية.

انفراجة حقيقية

وشدد «الدابي» على أن هناك انفراجة حقيقية ظهرت آثارها في إصرار القيادة السياسية على إفساح المجال لكل القوى المصرية في المشاركة في تبني الحلول لكل القضايا والمشاكل التي يعاني منها المجتمع.