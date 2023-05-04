مدير تحرير الأهرام: الحوار الوطني أحد ركائز الجمهورية الجديدة

قال جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن الحوار الوطني ركيزة من ركائز الجمهورية الجديدة، والتي تتطلب فكر كل العلماء والمثقفين والخبراء في كل المجالات لطرح أفكارهم القادرة على التنفيذ على أرض الواقع في كل المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية لتفيد الدولة المصرية وتعود بالنفع على المواطن الفترة المقبلة.

السير نحو الجمهورية الجديدة

وأضاف «عفيفي»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن وجود هذا العدد الكبير من الخبراء والعلماء وكل الأحزاب والقوى السياسية بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أمس، دليل واضح أن هناك إصرارا على أن تسير الدولة نحو الجمهورية الجديدة وهي على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة والوصول للمواطن المصري لتحقيق ذاته ومسكن وتعليم وصحة جيدة.

وأشار إلى أنه مطلوب أيضا حياة سياسية تشارك فيها كل الأحزاب من أجل المصلحة الوطنية للدولة، ويكون هناك رأي ورأي آخر، ولكن الهدف في النهاية هو المصلحة الوطنية للدولة، وهو ما يطمح له الحوار الوطني.

تحديات كبيرة دوليا

وأوضح أن الدولة أمامها تحديات كبيرة على المستويين الدولي والإقليمي، إضافة للتضخم العالمي وحالة النزاعات الخارجية التي أثرت على الدولة، ووجود مفكرين في المجال الاقتصادي لوضع اقتصادية جديدة ومقترحات تفيد الدولة والمواطن.