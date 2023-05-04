أبو عايشة: كلمة الرئيس السيسي في الحوار الوطني تليق بمصر وقيادتها

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي في الحوار الوطني مع بدء انطلاق أعماله وجلساته رسميا، جاءت معبرة تماما عن الهدف من الحوار الوطني، بتعميق الشفافية وفتح كل القضايا والملفات في المجتمع سواء كانت سياسية أو اقتصادية.

رسم ملامح الجمهورية الجديدة

ونوه أبو عايشة، في تصريحات له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي بالهدف من الحوار الوطني، رسم ملامح الجمهورية الجديدة، التي نسعى إليها معا، بأن تكون دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق يليق بهم.

ولفت أبو عايشة إلى أن هذه أهداف سامية تليق بمصر وقيادتها، وعلى الجميع تحقيقها عبر الحوار الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته إلى، أن دعوته للحوار الوطنى، التى أطلقها في إفطار الأسرة المصرية، جاءت انطلاقا من يقين راسخ بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التى تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول.

حوار وطني شامل

وشد أبو عايشة على ما أكده الرئيس السيسي في كلمته، بضرورة الحوار والذي يتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيويًا يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.

واختتم أبو عايشة بتوجيه الشكر للقيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي، لأنه أتاح فرصة الحوار الوطني الجاد والنقاش في كل ما يخص الوطن، وبحرية تامة ما يؤكد على التعددية والديقراطية، علاوة على إعرابه عن تطلعه حضور المراحل النهائية للحوار الوطني. وهو ما يزيد من أهميته السياسية وفعاليته.