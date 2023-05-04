وفاة شقيقة الفنان جميل برسوم.. والأسرة تعلن مكان وموعد العزاء

غيب الموت، ماجدة برسوم جريس، شقيقة الفنان جميل برسوم، وشيُعت الجنازة ظهر اليوم الخميس، من كاتدرائية السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بدمنهور.

وأعلنت أسرة الفنان جميل برسوم، موعد تلقي العزاء، إذ سيكون الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، بكنيسة رئيس الملائكة في دمنهور، على أنّ تقام صلاة الثالث يوم الجمعة، عقب القداس الثاني بكاتدرائية السيدة العذراء.

وكان الفنان جميل برسوم، قد حقق نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان الماضي، إذ شارك في مسلسلي تحت الوصاية، مع الفنانة منى زكي، وحضرة العمدة، بطولة روبي، إذ حظي بردود فعل واسعة وإشادات ضخمة على المستوى الجماهيري والنقدي.