ناقد فني يشيد بدور جميل برسوم في مسلسل تحت الوصاية: ممثل فذ

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بالفنان جميل برسوم حما مني زكي خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية.

وكتب محمود عبد الشكور قائلًا: «هذا المشخصاتي الفذ لا يمكن أن تنساه حتى لو ظهر في مشاهد قليلة وحتى لو كان حجم الدور صغيرًا، جميل برسوم أو عم عطية في حلقات تحت الوصاية تتكشف ملامح شخصيته تدريجيا، ليس شريرا أبدًا، ولكنه كان أبرز أسباب مأساة حنان بطلة المسلسل، يظن أنه يصلح ويحسن صنعًا لأسرة أرملة ابنه، ولكنه يأخذها إلى رحلة معاناة، وفي لحظاته الأخيرة، نراه مثقلا بالذنب، ومحاولًا تصحيح ما أفسده».

يرسم شخصيات نابضة بالحياة

وأضاف: «من الحزم إلى الحنان، ومن السيطرة إلى الانهيار والسقوط، تصبح الشخصية بلمسات برسوم نابضة بالحياة، وعنوانا على تعقيد الطبيعة البشرية،الممثل الكبير لا يفلت تعبيرا أو نظرة أو حركة من بداية الظهور، حتى مشهد الوداع».

واختتم: «جميل برسوم من كبار ممثلي المسرح والدراما عموما، لم يأخذ حقه أبدا. وأتمنى أن يتم تكريمه في أقرب مناسبة، كم أنت جميل وعظيم يا أستاذ».