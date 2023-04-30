أبرز تصريحات الفنانة منى زكي بعد نجاح مسلسل تحت الوصاية

حققت الفنانة منى زكي نجاحا كبيرا بمسلسلها الأخير «تحت الوصاية»، الذي عرض خلال شهر رمضان المنصرم، حيث جسدت دور أم لطفلين وتتعرض لكثير من العقبات بعد وفاة زوجها، وتهرب من أهل زوجها المتوفي، وتحاول أن تبدأ حياة جديدة في محافظة أخرى.

منى زكي تتحدث عن مسلسل «تحت الوصاية»

وتحدثت الفنانة منى زكي عن مسلسل «تحت الوصاية»، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز تصريحاتها عن نجاح مسلسل «تحت الوصاية»:

- المسلسل يتحدث عن حدوتة كبيرة وهناك أمور كثيرة سيئة في المجتمع مثل إقصاء المرأة.

- المرأة تعافر حتى لو كانت بسيطة وتكتشف قدراتها في نفسها.

- لم أفهم في المسائل القانونية، ولكن لمسني مسألة الأولاد في مسلسل تحت الوصاية وقدمت الفكرة كامرأة.

منى زكي ومسلسل تحت الوصاية

- تحمست لمسلسل تحت الوصاية، بسبب حالة إنسانية رأيتها في السيدات.

- المخرج محمد شاكر خضير، متميز، ومتواضع، وبذل جهد كبير لإخراج المسلسل بهذا الشكل.

- أصعب المشاهد التي قدمتها منى زكي، عندما ضاع نجلها في إحدى المشاهد.