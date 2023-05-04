البيت الأبيض يعلن مبادرات للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي

كشف البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، على إطلاق مبادرة من أجل تخفيف مخاطر الذكاء الاصطناعي، في ظل التطور الرهيب الحادث في هذا المجال، والذي جعل الكثيرين يتحدثون عن أهمية تنظيم التكنولوجيا.

خطط إنفاق واسعة على التكنولوجيا

وبحسب بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض، اليوم الخميس، فإن مؤسسة العلم الوطنية الأمريكية لديها خطط لإنفاق 140 مليون دولار على مراكز أبحاث جديدة مكرسة للذكاء الاصطناعي، وسيتم إصدار مسودة قواعد إرشادية لوكالات الحكومة، لضمان استخدامها حمايات الذكاء الاصطناعي لحماية حقوق الشعب الأمريكي.

لقاء منتظر مع مسؤولي شركات التكنولوجيا

وينتظر عقد لقاء بين بين نائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس، وكبار مسئولي الإدارة الأمريكية، مع المديرين التنفيذيين لكبرى شركات التكنولوجيا، ومنها «جوجل ومايكروسوفت، وOpen AI»، التي صنعت ربوت الدردشة المعروف باسم «تشات جي بي تي»، وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «أنثروبك»، لمناقشة المستجدات في قطاع التكنولوجيا.

المسؤولية المجتمعية للشركات

بدوره أشار مسئول في الإدارة الأمريكية، إلى أن البيت الأبيض يريد إقناع الشركات بوجود مسؤولية عليها لمواجهة مخاطر تطوير الذكاء الاصطناعي في ظل ضغوط ممارسة على البيت الأبيض، لمراقة التطوارات الحادثة في الذكاء الاصطناعي.

اهتمام بالذكاء الاصطناعي

وبدأ الاهتمام بالتكنولوجيا العام الماضي بشكل كبير، عندما تم إطلاق شركة «أوبن آي» الإنسان الآلي الخاص بها «تشات جي بي تي» للجمهور، وتم استخدامه لتنفيذ الواجبات المدرسية، مما دفعه للانتشار وتحقيق نجاحات كبيرة، مما شجع العديد من رجال الأعمال على تنفيذ صفقات واسعة في مجال التكنولوجيا.