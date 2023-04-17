شروط الالتحاق ببرنامج سفراء التكنولوجيا.. اعرف التفاصيل

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، عبر موقعه الإلكتروني، فتح باب التقديم في برنامج سفراء التكنولوجيا في مجال اختبار البرمجيات، والذي يهدف إلى إعداد وتجهيز مجموعة متميزة من سفراء التكنولوجيا والمدربين المحترفين والمتخصصين في مجال اختبار البرمجيات.

كما يهدف برنامج سفراء التكنولوجيا إلى إعداد الكوادر المتخصصة لتنفيذ برامج المعهد بفروعه المختلفة، وفقا لأعلى مستويات الجودة وتماشيًا مع أحدث التقنيات التكنولوجية.

وأوضح معهد تكنولوجيا المعلومات ITI أن برنامج سفراء التكنولوجيا يتم تقديمه من قبل مدربون معتمدون، والذي يتم عبر الإنترنت «أونلاين»، كما يمكن للمتدربين المشاركين اختيار مواعيد حضور المحاضرات إما من خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع أو اختيار الساعات المسائية.

شروط الالتحاق ببرنامج سفراء التكنولوجيا

أوضح معهد تكنولوجيا المعلومات أن هنا مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، وهيك

- أن يكون خريج إحدى الجامعات المصرية، ويفضل خريجي كليات الحاسبات والمعلومات، والهندسة - قسم علوم الحاسب

- الحصول على على الشهادة الدولية لاختبار جودة البرمجيات «ISTQB-CTFL»

- أن تتوافر لديه الخبرة الكافية «سنة فأكثر» في العمل بمجال اختبار البرمجيات، سواء في إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال أو تنفيذ مجموعة أعمال عن طريق العمل الحر.

- يفضل من لديه لديه خبرة في مجال التدريب التكنولوجي، تخصص اختبار البرمجيات.

- من المفضل أن يكون المتقدم من خريجي برامج المعهد في نفس التخصص أو تخصصات مشابهة.

- إتقان مهارات اللغة الإنجليزية.

- أن يكون ممن لديهم خبرة في مجال العمل الحُر.

- القدرة على السفر للمحافظات المختلفة أو مقيم بإحدى المحافظات خارج القاهرة الكبرى

- أن يكون حاصلًا على شهادات إتمام دورات «اختبار البرمجيات» ومجلس المؤهلات الدولية لاختبار البرمجيات ISTQB، وكتابة تقرير نموذجي لحالات الاختبار ورصد الخطأ البرمجي من منصة «مهارة-تك» وبإجمالي أربع ساعات تدريبية.

خطوات التقديم ببرنامج سفراء التكنولوجيا

يمكن التقديم للالتحاق ببرنامج سفراء التكنولوجيا من خلال الدخول على موقع وزارة الاتصالات، والتسجيل على الرابط المتاح الخاص بالبرنامج، عن طريق ملء البيانات المطلوبة منها «البريد الإلكتروني، الاسم، الرقم القومي، العنوان، المحافظة، الجامعة، رقم الهاتف».

بعد استكمال جميع البيانات المطلوبة يتم رفع نسخة من السيرة الذاتية للمتقدم، والضغط على «Submit».

أخر موعد للتقديم ببرنامج سفراء التكنولوجيا

أوضح المعهد أن أخر موعد للتقديم والالتحاق ببرنامج سفراء التكنولوجيا الخميس القادم الموافق 20 أبريل الجاري.