أعلن البنك المركزي الأردني عن قراره برفع أسعار الفائدة 0.25%، على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك المركزى، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل، الموافق 7 مايو الجاري، ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية، قبل قليل، فإن رفع سعر الفائدة يأتي في إطار جهود البنك للمراقبة الدقيقة لجميع المستجدات النقدية والمصرفية حول العالم، كما يلزم اتخاذ جميع الضوابط والإجراءات التى تسهم فى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بدولة الأردن.

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 0.25%

وأصدر البنك المركزي الأردني قراراً برفع أسعار الفائدة 0.25%، بعد لحظات قليلة من قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.25% على الإيداع، و3.75% على جميع الإقراض، وتستمر سياسة التشديد على التعاملات النقدية، حتى يتم كبح التضخم الذي يشهده عدد كبير من الدول، ليصل إلى الهدف المطلوب وهو 2%.

ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الفائدة

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي، قد رفع أمس الأربعاء، أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 5% - 5.25%، وذلك ما دفع البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 0.25%، تحديداً بعد أن ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، إلى نسبة 1.3% في الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الفائدة.

وكشفت بيانات رسمية أوروبية، في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، عن ارتفاع نسبة التضخم الأساسي في منطقة اليورو، خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة وصلت إلى 7%، وذلك بعد أن انخفضت النسبة إلى 6.9% في مارس السابق، ليصبح أعلى بكثير من المستويات المطلوبة من قبل البنك المركزي الأوروبي.