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النائب عمرو عزت: الاقتصاد وانتخابات المحليات أولويات «التنسيقية» في الحوار الوطني

كتب:

محمد متولي
07:10 م | الخميس 04 مايو 2023
انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني

انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني

أجرت نانسي نور، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» لقاءً مع عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش فعاليات اليوم الأول للحوار الوطني.

عزت: تنسيقية شباب الأحزاب عقدت أكثر من 200 ورشة

وقال «عزت» إن تنسيقية شباب الأحزاب عقدت أكثر من 200 ورشة عمل وناقشت جميع المحاور التي طُرحت على جلسات الحوار الوطني سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.

وأوضح أن الأزمات الاقتصادية على رأس محاور «التنسيقية» تليها سرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية ثم برامج الحياة الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة».

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