مشيرة خطاب: الحوار الوطني سيحقق نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان 

قالت مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحوار الوطني وسيلة مهمة لتحقيق التنمية، وهو أحد أدوات إنصار حقوق الإنسان، لأن حصيلة الرأي الجماعي تكون أقوى من رؤية شخص واحد.

الحوار الوطني

وأكدت «خطاب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يبدأ الحوار الوطني في أقوى وأبهى صورة، وذلك نظرًا للفترة التحضيرية التي استغرقت عامًا، فضلًا عن أن الجميع يتطلع إلى الكثير من هذا الحوار وتحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات الملموسة على أرض الواقع.

حالة حقوق الإنسان

وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحوار الوطني يمثل فرصة تاريخية للنهوض بحالة حقوق الإنسان، وهناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك على أرض الواقع، موضحة: «عندي أمل كبير بإن الحوار الوطني سيحقق نقلة مهمة في حالة حقوق الإنسان ليس فقط من حيث الحماية والترويج ولكن الأهم من حيث التنفيذ».

وأشارت إلى أن حقوق الإنسان تعني تطبيق أعمى للقانون دون أي تمييز، ومن المهم أن يكون الحوار الوطني وسيلة لتنفيذ الدستور وتطبيق مواده كافة.