حملات تموينية مكثفة على الأسواق في الإسكندرية

أسفرت حملات شنتها إدارة التجارة الداخلية، بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة أحمد عبد الحميد، وإدارة تموين وسط، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، عن ضبط محل بإزالة بمنطقة باب شرقي لحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية للبيع.

ضبط 86 عبوة مشروب غازي منتهية الصلاحية

وتم ضبط وتحريز 86 عبوة مشروب غازي منتهي الصلاحية و35 سندوتش مخبوزات مغلفة و8 علب بسكويت منتهية الصلاحية، وتحرر محضر حيازة مستلزمات أدوات صحية مجهولة المصدر بدائرة قسم المنشية، حيث تم ضبط 20 علبة سبراي العبوة الواحدة 17 ملي جرام، و25 علبة ماسك للوجه.

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الخميس، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام