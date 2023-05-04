«تموين الإسكندرية» تشن حملة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار السولار

شنت مديرية التموين في الإسكندرية، حملة مكبرة نتيجة تحريك أسعار السولار، طبقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، من خلال المرور على جميع محطات تموين السيارات بأنحاء إدارة تموين شرق، والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وتوافر المواد البترولية وسهولة حصول المواطنين عليها دون أي تزاحم أو تكدس، كما جرى المرور على جميع المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار للتأكد من حسن سير العمل بها.

التفتيش على محطات الوقود في الإسكندرية

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ الإدارات التموينية شنت حملات على محطات تموين السيارات نتيجة تحريك أسعار المواد البترولية والمخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار، للتأكد من عملها بكافة طاقتها لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وعدم وجود معوقات، وصرف وبيع الخبز للمواطنين كالمعتاد دون أية مشكلات، واستمرار استقرار الوضع التمويني بالمحافظة.

تحرير محاضر للمخالفين

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أنه جرى تحرير عدة محاضر للمخالفين، بينها البيع بأعلى من التسعيرة، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، وإنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن، وإنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات الظاهرية، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، وعدم وجود قائمة إعلان خارج المخبز، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.