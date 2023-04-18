«تموين الإسكندرية»: ضبط 600 كيلو فسيخ فاسد خلال حملات على الأسواق

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط 600 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي في أسواق الإسكندرية، وذلك خلال حملات تموينية على أسواق الأسماك المملحة بالمحافظة، عقب تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على أسواق الأسماك المملحة بمناسبة الأعياد وشم النسيم.

حملات على أسواق الأسماك المملحة

بدأت الواقعة حين شنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد، القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية، وفريق العمل التابع له، بشن حملات على محال الإسكندرية، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر حيازة أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 600 كيلو.

ضبط أسماك مملحة فاسدة

وبحسب بيان تموين الإسكندرية، فإنه جرى تحرير محضر حيازة أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدائرة قسم منتزه ثالث، وتم ضبط عدد 2 برميل فسيخ بإجمالي 100 كيلو، بالإضافة إلى برميل سردين مملح بإجمالي 100 كيلو.

كما تحرير محضر حيازة سلع غذائية بدون بيانات وبدون تاريخ إنتاج وصلاحية ومجهولة بدائرة قسم المنتزه ثالث، حيث تم ضبط 7 براميل فسيخ زنة البرميل 50 كيلو أسماك مملحة بإجمالي 350 كيلو.

وتم تحرير محضر حيازة سلع غذائية بدون بيانات وبدون تاريخ صلاحية ومجهولة المصدر بدائرة قسم رمل ثاني، حيث تم ضبط 50 كيلو فسيخ بلدي داخل براميل خشبية غير مدون عليها بيانات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.