«الأعلى للجامعات» يناقش موقف الطلاب المصريين العائدين من السودان بعد غد

كشفت مصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، عن أن المجلس في اجتماعه الدوري المقرر عقده الأحد المقبل، في رحاب جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيناقش موقف الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية المختلفة والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية.

وأوضحت المصادر لـ «الوطن»، أن المجلس سيصدر بيانا كاملا بشأن موقفهم وقواعد وإجراءات التحويل للجامعات المصرية، بما يحقق السلامة والمحافظة على مستقبل هؤلاء الطلاب، موضحة أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وبما يحقق المصلحة الشاملة والكاملة للطلاب المصريين.