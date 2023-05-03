باحث شرعي عبر قناة الناس: ابن حجر العسقلاني تلقى العلم على يد 50 امرأة

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن خير دليل على أن للمرأة أهمية كبيرة في الإسلام، أن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني تلقى العلم على يد 50 شيخة، وهذا يدل على أن مدى تأثره بعلم هؤلاء الشيخات.

الحجار: تعامل العسقلاني راقي جدا

وتابع الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس: «شوفتوا أهمية المرأة اللي الجماعات المتطرفة ترفض عملها، كان في شيخات تلقى العلم على أيديهن كبار الأئمة والعلماء، بن حجر العسقلاني كان تعامله راقي جدا».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة