بايدن: العنف في السودان مأساة و«خيانة» لمطالب الشعب

أكد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، أنه أصدر أمراً تنفيذياً يسمح بمعاقبة من يزعزع استقرار السودان، واصفاً أعمال العنف الجارية في السودان بأنها «مأساة وخيانة لمطالب الشعب».

دعوات الشعب السوداني لوقف إطلاق النار

وأضاف الرئيس الأمريكي، بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الخميس: «أنضم إلى دعوات الشعب السوداني لوقف إطلاق النار بشكل دائم، وملتزمون بدعم تطلعات الشعب السوداني في مستقبل يسوده السلام».

معاقبة كل من يستهدف المدنيين في السودان

وواصل بايدن: «سنعاقب كل الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام والاستقرار في السودان، وسنعاقب كل من يستهدف المدنيين في السودان ويعرقل الانتقال السلمي للسلطة، فالشعب السوداني متمسك بالديمقراطية ويرفض الصراع على السلطة، ونحن على استعداد لتلبية المطالب الإنسانية في السودان، عندما تسمح الظروف».

وشدد الرئيس الأمريكي في كلمته على قوله إن «النزاع في السودان يجب أن ينتهي فوراً، وأنا أنضم إلى دعوات الشعب السوداني لوقف إطلاق النار بشكل دائم».