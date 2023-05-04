مكتب المنسق الأممي يشكر مصر على جهودها في خدمة النازحين من السودان

توجه مدير مكتب المنسق الإقليمي بالأمم المتحدة، ماكس شوت، بالشكر إلى مصر، على جهودها في خدمة النازحين من السودان، في ظل الأزمة الراهنة، التي دفعت عشرات الآلاف من السودانيين والمقيمين في الدولة العربية، إلى مغادرتها، هرباً من المعارك الطاحنة بين قوات الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع.

مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين

وقال «شوت»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» على هامش وجوده في معبر أرقين البري، اليوم الخميس: «نحن هنا للتعرف على الاحتياجات الإنسانية للفارين من السودان، وتقييم المساعدات الإنسانية».

وأضاف: «أنا متأثر جدًا بما رأيته الآن، والخدمات المقدمة من السلطات المصرية، وما وفرته من مستلزمات المياه والطعام والمأوى»، كما أكد أن الأمم المتحدة تقدم الاحتياجات العاجلة للنازحين، متابعًا: «جاهزون لتلبية الاحتياجات الضرورية والإنسانية».

شكراً لمصر على إبقاء معبر أرقين مفتوحًا

وتابع المسؤول الأممي بقوله: «أود أن أستغل الفرصة لتوجيه الشكر إلى مصر على إبقاء معبر أرقين مفتوحًا أمام المساعدات العاجلة للفارين من العنف والاشتباكات في السودان».

وأردف: «أتطلع لتعاون الفاعلين في المجال الإنساني والأمم المتحدة والحكومات الغربية والسلطات المصرية، من أجل مساعدة المتضررين وتلبية احتياجاتهم».

واختتم: «يجب أن تتعاون تلك الجهات من أجل مساعدة المتضررين وتلبية احتياجاتهم، سواء الموجودون في مصر أو على الجانب الآخر من الحدود في السودان، نحن نعمل بشكل مكثف للتعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم».