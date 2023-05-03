الخارجية الأمريكية لـ«القاهرة الإخبارية»: نقف مع الشعب السوداني وندعم المسارات الإنسانية

علقت «إليزابيث ستكني» المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية، على الأحداث الجارية بالسودان، مشيرة إلى إن بلادها تبذل جهودا مكثفة من أجل تمديد وقف إطلاق النار في السودان.

واشنطن تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار في السودان

أوضحت المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، في برنامج «ملف اليوم» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن واشنطن تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار في السودان.

أجلت الولايات المتحدة الفترة الماضية 700 مواطن أمريكي من السودان

وقالت المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية، إننا نقف مع الشعب السوداني، وندعم المسارات الإنسانية، حيث أجلت الولايات المتحدة الفترة الماضية 700 مواطن أمريكي من السودان.

وشددت على مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، مقدمة الدول التي تستضيف اللاجئين السودانيين وتقدم لهم المساعدات.