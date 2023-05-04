خالد الجندي: غض البصر ليس عن النساء فقط (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن غض البصر لا يكون فقط عن النساء، وإنما يكون عن ما في أيدى الناس عامة، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚوَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ».

«الجندي»: من عجائب القرآن معالجة أمر البصر

وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع علي قناة «dmc»، اليوم الخميس: «من عجائب القرآن إنه عالج أمر البصر، إنه حجب النعمة الخاصة بك في الجنة عن نظر الآخرين، في قوله (حُورٌ مَقْصُوراتٌ في الخِيامِ)، شوف هي كده بعيدة، وكمان الحاجة الثانية حجب أعين الناس عما في أيدي الآخرين، تلاقي كل حورية لا تنظر إلا لزوجها وهذا في قوله (وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ) »

واستكمل: «لازم تبص لعيالك ومراتك إنهم أحسن هدية من ربنا، وبلاش العين الزائغة، عشان ربنا يجعلهم لك قرة أعين، كمان غض البصر مش عن النساء بس، لا ده في كل حاجة، بلاش تبص لأي حاجة في يد غيرك، وتقول ده عنده أو معاه».