خالد الجندي يطالب بتكريم سنوي للمرأة في نهاية شهر رمضان: أثبتت كفاءة حقيقية

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المساواة بين الرجل والمرأة في توفير فرص عمل يحمي المجتمع من انتشار الانحراف أو الجرائم، لافتا إلى أن هناك نسبة كبيرة من السيدات معيلات، وبالتالي لا بد من توفير فرص العمل حتى يستطيعوا العمل الشريف بعيدا عن الانحراف واتباع سبيل الشيطان.

المرأة المصرية أثبتت كفاءة حقيقية

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن المرأة المصرية أثبتت كفاءة حقيقية في الكثير من الأعمال المجتمعية، وهى التي تدفع فاتورة شهر رمضان، خاصة لو المرأة سيدة عاملة، فهي ترعى منزلها وتمارس عملها بالخارج، المرأة «سوبر وومن»، ويجب أن يكون هناك تكريم سنوي للمرأة في نهاية شهر رمضان المبارك تقديراً لمجهودها العظيم الذي تبذله على مدار الشهر بالكامل.

صندوق تأميني للأسر

وطالب «الجندي»، بصندوق تأميني للأسر المصرية الأولى بالرعاية، إذ أن الصندوق سيكون سبباً مباشراً في حماية الأسر من التفكك والانهيار.