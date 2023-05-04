خالد الجندي: وزير الأوقاف مقاتل يستحق الإشادة على جهود النهوض بالدعوة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يوجه الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الجهود المبذولة، في النهوض بالدعوة وإعمار بيوت الله، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

«الجندي» لوزير الأوقاف: احتسب عند الله أجرك وما عملت

وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع علي قناة «dmc»، اليوم الخميس: «يا معالي الوزير مهما قلنا لك مش هنقدر نديك حقك، إنما احتسب عند الله أجرك وما عملت، لأنه الشيء الوحيد الذي يرضيك ويرضي أي إنسان يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى».

وأشاد بفعاليات وزارة الأوقاف والأزهر الشريف خلال شهر رمضان الماضي، قائلا: «هذا رمضان الذهبي، منذ سنوات عديدة لم نرَ رمضان بهذا الظرف واللطف والروحانية العالية، أعمال الخير كانت في كل مكان، والمواطنون ضاعفوا الصدقات والزكاة والصلوات والإحسان وختمات القرآن، والحضور كثيف للشباب صغار السن في المساجد».

واختتم: «فعاليات لم أرها في حياتي، نشاط غير طبيعي وغير عادي، وزارة الأوقاف أعلنت حالة الطوارئ، ولا شيخ في كل مشايخ مصر إلا ويقوم بأعلى جهد وطاقة».