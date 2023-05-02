خالد الجندي يهنئ عمال مصر بعيدهم: العمل مهر الجنة

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، عمال مصر والعالم كله، بمناسبة عيد العمال، قائلا: «لا يوجد أشرف ولا أعظم ولا أقدس من العمل بعد الايمان بالله، والعمل هو مهر الجنة وربنا عندما أراد أن يبلغنا استحقاق بعض الناس للجنة يقول (فنعم أجر العاملين)».

العمل لا يأتي إلا بخير

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أمس الاثنين: «الله سبحانه وتعالى وصف الإيمان في القرآن بالعمل، حيث إن القرآن الكريم وصف التدين بالعمل والسعي للكسب الحلال بالعمل، والعمل لا يأتي إلا بخير فالذي يريد أن يساعد الناس عليه عمل شيء ومن يريد دخول الجنة عليه عمل شيء، كل حاجة عاوزها فى الدنيا لازم لها عمل، عاوز تنجح لازم عمل، عاوز تخلص من الظلم اعمل، عاوز تخلص من الذل اعمل».

من يريد أن ينجح في عمله يتقنه

واستكمل: «من يريد أن ينجح في عمله يتقنه وربنا جعل العمل تتوقف عليه أسباب السماوات والأرض، وربنا جعل العمل مهر أي حاجة يحلم بها الإنسان، إحنا بنعيش هذه الأيام عيد عمال وعمل لأنه أعظم شيء، والعمل هو الذي يخرج الانسان من الذل والبهدلة والظلم وبدون عمل لا يوجد شيء ولا تنتظر شيء».