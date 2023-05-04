«القاهرة الإخبارية»: إشادات دولية بالخدمات المقدمة للعائدين من السودان بمعبر أرقين

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان، إن ممثلي 7 منظمات دولية تفقدوا عبور الوافدين من السودان من مختلف الجنسيات إلى الأراضي المصرية عبر معبر أرقين الحدودي، جراء الأحداث والاشتباكات التي شهدها السودان في الفترة الأخيرة.

وأضاف «عبد الفتاح»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن الوفد اطلع على إجراءات دخول العائدين والخدمات التي تقدمها الدولة المصرية لهم، ويضم الوفد ممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الأمم المتحدة للأمن الغذائي والسلامة، إضافة إلى مكتب المنسق العام المعين لمنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمية.

توفير المزيد من المستلزمات الصحية والغذائية

وأشار إلى أنّ الوفد تفقد الخدمات الموجودة بالمعبر، من أجل التعاون مع الحكومة المصرية لتوفير المزيد من المستلزمات الصحية والغذائية، وأشاد مسؤول الأمم المتحدة في مصر بالخدمات المقدمة، وتقدم بالشكر للدولة المصرية لما وفرته من خدمات للعائدين من السودان.

وصلت أعداد الوافدين إلى أكثر من 25 ألف عائد

وأكد أن المنظمات الدولية في حالة تنسيق دائم مع الجانب المصري؛ لمتابعة حال الوافدين والتأكد من توافر كل الخدمات، خاصة أن الأعداد تتزايد مع ارتفاع حدة الاشتباكات بالسودان، ووصلت أعداد الوافدين إلى أكثر من 25 ألف عائد.

ويواصل معبر أرقين البري استقبال المواطنين القادمين من السودان من مختلف الجنسيات، حيث تحرص السلطات المصرية بالمعبر على تسهيل كل الإجراءات للوافدين إلى مصر.