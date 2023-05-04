مجلس بطاركة الكنيسة الكاثوليكية بمصر يدعو للصلاة من أجل السودان

اجتمع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر في دورته النصف السنوية العادية في الفترة من 2- 4 مايو 2023 بدار القديس أسطفانوس بالمعادي، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، ومشاركة الآباء المطارنة رؤساء الكنائس الكاثوليكيّة ومطارنة الإيبارشيات الكاثوليكيّة في مصر.

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

بدأت الاجتماعات بكلمة الأنبا إبراهيم إسحق والتي رفع من خلالها الصلاة إلى المسيح القائم من بين الأموات من أجل شعب الكنيسة ومسؤوليها مهنّئًا أبناءها بزمن الفصح المجيد.

ودعا «إسحق» أبناء الكنيسة في مصر إلى الصلاة من أجل أخوتنا في السودان والذين يعانون ويلات الحروب والانقسام. وهنّأ غبطته سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد العمال.

واختتم كلمته بتقديم التهنئة للكنيسة بالمطرانين الجديدين: الأنبا بولا مطرانًا لإيبارشيّة الإسماعيليّة والأنبا مرقس مطرانًا لإيبارشيّة قسقام- القوصيّة.

وافق المجلس على التجديد لكل من: الأبّ أندراوس فهمي مديرًا لكليّة العلوم الدينيّة- السكاكينيّ والأخت ماري جوزيفا كرومل مديرًا لمعهد التربية الدينيّة.

وقد جدّد المجلس ثقته في شخصيهما مثمّنًا جهودهما متمنيًّا لهما مع الفريق المعاون رسالة أكثر ازدهارًا وخدمة أكبر في مسيرة التنشئة لأبناء الكنيسة.

انتخب المجلس حضرة الأبّ ميلاد جوده الفرنسيسكاني أمينًا عامًّا لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر خلفًا للأبّ يوسف عبدالنور اليسوعيّ الذي سيسافر لمواصلة دراسته العُليا في روما. كما انتخب المجلس الأبّ جوزيف نبيل اليسوعيّ أمينًا معاونًا.

دور الإعلام المسيحيّ

واستضاف المجلس اختصاصيين في مسألة الإعلام وإعلان بشارة الإنجيل. مؤكِّدُا مع الحبر الأعظم على أهميّة دور الإعلام المسيحيّ في إعلان الحقيقة والدفاع عنها. مع التشديد على أهميّة تبنّي كفاءات إعلاميّة للعمل من أجل إعلان الحقيقة.

استمع المجلس للتقرير السنويّ للأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة والذي عرضه مجلس إدارتها المُنتخَب برئاسة الأب روماني أمين.

وقد شدّد المجلس على أهميّة التكوين ضمن المسيرة التربويّة والإدارية داخل المدارس الكاثوليكيّة. والتواصل مع مسؤولي المدارس في الإيبارشيّات المختلفة لوضع رؤية موحّدة للأمانة.

وفيما يتعلّق بمرشديّة السجون في مصر، وافق المجلس على تعيين الأبّ بولس نصيف- بعد انتخابه من قِبل أعضاء المرشديّة- منسّقًا عامًّا. يُذكر أنّها المرّة الأولى التي يتمّ فيها انتخابات لوضع هيكليّة تنظيميّة للمرشديّة.

اختار المجلس صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي ممثّلاً عنه لدى الرابطة الكتابيّة في مصر. وفي هذا السياق، وجّه المجلس جزيل الشُكر إلى الأب كميل وليم على ما بذله في تدبير عمل الرابطة خلال الفترة السابقة.

واطّلع المجلس على سير الحياة الرهبانيّة النسائيّة في التقرير الذي قدّمته رئيسة اتّحاد الرهبانيات النسائيّة في مصر والدور الفاعل الذي تقوم به على جميع المستويات الروحيّة والرعويّة والتربويّة.

وتناول التقرير التحدّيات التي تعيشها هذه الجماعات على مستوى الرسالة والحياة الجماعيّة. وقد صلّى أعضاء المجلس من أجل أن يرسل الربّ دعوات صالحة إلى كرمه، ويعمل المجلس على التنسيق ما بين اللجنة الأسقفيّة للاجئين التي يرأسها سيادة المطران كلاوديو لوراتي وبين الإيبارشيات المختلفة من أجل تقديم المساعدات اللازمة إلى أبناءنا القادمين من السودان.

زيارة البابا تواضروس للفاتيكان

وأضاف: تطلب الكنيسة الكاثوليكية في مصر وتصلّي إلى الله الضابط الكل، أن يبارك لقاء قداسة البابا فرنسيس مع قداسة البابا تواضروس الثاني، يوم 10 مايو 2023 في روما. إذ أنَّه في هذا اللقاء يتم الاحتفال بمناسبة ذكرى مرور 50 عام على اللقاء الأوّل الذي عُقد في روما يوم 10 مايو عام 1973 بين قداسة البابا بولس السادس وقداسة البابا شنودة الثالث. وكذلك بذكرى مرور 10 أعوام على زيارة قداسة البابا تواضروس الأولى إلى روما في عام 2013.

وتابع: لذا ترفع الكنيسة الكاثوليكية في مصر الصلوات، شاكرة محبة الله الكبيرة والتي تفيض في قلوب أبنائه وتقودهم إلى أن يكونوا شهودًا حقيقيين للوحدة والمحبّة حتّى يرى العالم حضور يسوع ابن الله في وسطنا. تصلي الكنيسة أيضًا أن يُبارك الله كل خطوات التقارب بين الكنائس في مصر.