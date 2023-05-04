المنسق الإقليمي للأمم المتحدة: نوفر الدعم لمصر لإغاثة العابرين من السودان

أكد ماكس شوت، مدير مكتب المنسق الإقليمي للأمم المتحدة في مصر، وجود تنسيق بين السلطات المصرية والأمم المتحدة لمساعدة العابرين من السودان، موجهاً الشكر لمصر لما تتيحه من لتسهيلات للنازحين.

شوت: الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الدعم

وأشار المنسق الأممي، في تصريحات نقلتها فضائية «إكسترا نيوز» اليوم الخميس، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الدعم الذي توفره الأمم المتحدة لمصر في قطاعات الصحة والغذاء، مشيدا بما وفرته السلطات المصرية من مياه وغذاء وإسعافات للفارين من السودان.

وزار وفد من 7 منظمات دولية معبر أرقين الحدودي الجنوبي بين مصر والسودان، بهدف التعرف على احتياجات النازحين من السودان وتقييم المساعدات الإنسانية التي يمكن تقديمها لهم.

أوضاع إنسانية صعبة للسودانيين والأجانب

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامي وعناصر الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانين والرعايا الأجانب.