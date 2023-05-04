نائب رئيس «الإنتاج الحربي»: الرئيس السيسي وجّهنا بتوطين صناعات عسكرية ومدنية لم تكن موجودة بمصر من قبل

أكد المهندس إميل حلمى إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، عمل المصانع الحربية التابعة لـ«الهيئة» على التطوير والتحديث وتوطين صناعات عسكرية ومدنية لم تكن موجودة فى مصر، خاصة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بإيجاد منتجات جديدة وتعميق التصنيع المحلى فى مختلف المجالات الإنتاجية. وأضاف نائب رئيس «الإنتاج الحربى»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن المهمة الرئيسية للمصانع والشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، هى إنتاج الأسلحة والذخائر والأنظمة الدفاعية.. وإلى نص الحوار:

المهندس إميل حلمي إلياس: بدء تصنيع قطع غيار الأسلحة والمركبات لأول مرة بعدما كنا نستوردها من الخارج

تم تعيينك نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى وعضواً منتدباً لها مؤخراً بعد عملكم فى أكثر من منصب.. كيف ترى ذلك؟

- هناك توجه نحو تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص داخل الإنتاج الحربى، وهو المبدأ الذى يعد من أهم دعائم الجمهورية الجديدة، وأنا تشرفت بتولى هذا المنصب عقب تولى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى حقيبة وزارة الإنتاج الحربى، وكنت قبلها رئيساً لمجلس إدارة الشركة (مصنع 100 الحربى)، وهذا الأمر يشجعنى على بذل المزيد من الجهد لإعلاء شأن الهيئة وشركاتها التابعة، معتمداً على الخبرات التى اكتسبتها من خلال عملى بشركتين من شركات الإنتاج الحربى، خاصةً فى ضوء توجيهات الوزير المستمرة بضرورة العمل على تطوير كافة الجهات التابعة للوزارة سواء على المستوى الإنتاجى أو الإدارى.

تطوير خطوط إنتاج «الخرطوش».. ونسوق لمنتجاتنا في المعارض الدفاعية الدولية

بدأت الهيئة القومية للإنتاج الحربى فى العمل على تصنيع منتجات مدنية متعددة فى الفترة الماضية.. هل يؤثر ذلك على الجانب العسكرى فى منتجاتكم؟

- لا على الإطلاق، فالهيئة القومية للإنتاج الحربى هى هيئة قومية مصرية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة الإنتاج الحربى، وتم إنشاؤها بموجب القانون رقم 6 لسنة 1984 لتصبح إحدى ركائز الصناعة العسكرية فى مصر، عن طريق إشرافها على الشركات والوحدات التابعة، والتى تستهدف كلها القيام بمهمة أساسية تتمثل فى تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف المنتجات العسكرية، سواء أسلحة أو ذخائر أو معدات أو أنظمة دفاعية، وتقوم الجهات التابعة من منطلق إيمانها بواجبها ودورها الوطنى فى التنمية باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية تلبى احتياجات المواطنين، وتشارك هذه الجهات التابعة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية المهمة، حيث يتبع الهيئة (16) شركة صناعية ومركز للتميز العلمى والتكنولوجى وشركة لنظم المعلومات وشركة إنشاءات باسم شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة وشركة الإنتاج الحربى للصيانة، وتعتمد الهيئة القومية للإنتاج الحربى على الميزانية الخاصة بشركاتها ومصانعها ولا تعتمد على الميزانية العامة للدولة.

بدأنا إنتاج صلب صناعة المُدرعات باعتباره صناعة مهمة للأمن القومى المصري وسنصدّره للخارج بعد تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة منه

وما آخر المنتجات العسكرية التى تم تصنيعها داخل شركات الإنتاج الحربى؟

- تنفذ الهيئة عدداً من المشروعات العسكرية، منها مشروع الصلب المدرع، وهو منتج استراتيجى يتعلق بأمن مصر القومى، لأنه يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من عربات مدرعة ودبابات، ونطمح إلى تصديره للخارج وفتح أسواق جديدة إقليمية وعالمية، بما يسهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، وذلك بالطبع بعد تلبية احتياجات القوات المسلحة ووزارة الداخلية منه، وأيضاً نقوم بإنتاج المدرعة سينا 200 وهى صناعة مصرية 100%، وخلال السنوات الأخيرة تم الحرص على تطوير عدد من خطوط الإنتاج، مثل تطوير خطوط إنتاج الخرطوش بمصنع 10 الحربى وإنتاج «النتروبنتا» بمصنع 81 الحربى، وسنعمل على تنفيذ مشروع التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوتـزر (K9A1 EGY) محلياً بشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالتعاون مع شركة «هانوا» الكورية الجنوبية، كما نحرص على المشاركة فى مختلف المعارض الدفاعية الدولية للتعرف على أحدث التكنولوجيا التى تم الوصول إليها فى مجال التصنيع العسكرى وللتسويق لمنتجاتنا العسكرية المختلفة من ذخائر وأسلحة وعربات مدرعة وأنظمة إلكترونية متطورة، وحالياً يتم التصنيع لقطع الغيار اللازمة للأسلحة والمعدات ذات الجنزير والمركبات، التى كان يتم استيرادها من الخارج.

طورنا 86 محطة سكة حديد ووقعنا عقد إنشاء أول محطة فى مصر لتوليد الطاقة من القمامة ونشارك في «حياة كريمة» ومبادرة «100 مليون شجرة»

ما أهم المشروعات القومية التى شاركت فى تنفيذها شركات الهيئة خلال السنوات الأخيرة؟

- شاركت الشركات التابعة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية لصالح مختلف الوزارات والمحافظات، مثل تطوير وصيانة محطات السكك الحديدية لـ(86) محطة، وإنشاء مجازر «آلية/ نصف آلية» «ماشية/ دواجن» بعدة محافظات منها «أسيوط - الغربية - سوهاج - الفيوم»، والمشاركة فى تطوير مراكز تجميع الألبان بمحافظات الجمهورية المختلفة، وللوزارة دور مهم فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، ومؤخراً تم توقيع العقد الخاص بإنشاء أول محطة فى مصر لتوليد الطاقة الكهربائية من المخلفات وذلك بمحافظة الجيزة، إلى جانب المشاركة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، وقمنا بإنشاء العديد من شبكات وخطوط الكهرباء بالمدن الجديدة، كما قمنا بتركيب محطات طاقة شمسية فى العديد من المؤسسات، إضافةً إلى تأهيل ورفع كفاءة قناطر إسنا، وكذا المشاركة فى مبادرة «100 مليون شجرة» فى عدد من المحافظات.

ماذا عن دور الهيئة القومية للإنتاج الحربى فى مجال ترشيد استخدام المياه وتنويع مصادر المياه؟

- تصنع الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى عدادات المياه الذكية وموفرات المياه الذكية بتكنولوجيا ألمانية بأيدٍ مصرية للتحكم فى معدل استهلاك المياه، ويتم إنتاج الموفرات بمقاسات مختلفة، كما يتم تركيبها بسهولة فى مختلف الصنابير وخلاطات المياه لتخفيف ضغط المياه وتوزيعها بشكل انسيابى وكميات معتدلة بنسبة ترشيد تصل إلى 75% بدون التأثير على كفاءة استخدام المياه.

ونحن فى «الإنتاج الحربى» حريصون على تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتكامل استراتيجية تحلية وترشيد ومعالجة المياه والتطبيق الفعال لأحدث التكنولوجيا والاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وتوطين تصنيع مكونات محطات تحلية ومعالجة المياه فى مصر، سعياً لامتلاك القدرة فى هذا المجال، وفى هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإنتاج وتوريد المعدات والكيماويات اللازمة لعمليات معالجة المياه وتوفير التدريب والتأهيل المناسب للكوادر العاملة بهذا المجال، وتقوم بعض الشركات التابعة بالمشاركة فى مشروعات تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحى وتنقية مياه الآبار وتحلية مياه البحر، وتم التعاون مع إحدى الشركات العالمية وأحد العلماء المصريين لتطبيق ابتكاره فى معالجة المياه باستخدام مادة «البيوريت»، التى تم تطبيقها بالفعل بنجاح فى محطتين لمعالجة المياه بمحافظتى أسوان وجنوب سيناء.

ماذا عن البحوث والتطوير؟

- عملية التطوير والتحديث وتوطين صناعات غير موجودة عسكرياً ومدنياً تعد هدفاً رئيسياً للهيئة، خاصة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بإيجاد منتجات جديدة وتعميق التصنيع المحلى فى مختلف المجالات الإنتاجية.

ويتم تنظيم عملية تطوير المنتجات وخطوط الإنتاج داخل الشركات والوحدات التابعة من خلال قطاع البحوث الموجود بالهيئة، أيضاً هناك مركز للتميز العلمى والتكنولوجى تابع للهيئة، يعد الظهير البحثى للإنتاج الحربى، فالمركز يعمل كحلقة وصل بين الجهات البحثية بمختلف مؤسسات الدولة -وعلى رأسها القوات المسلحة- وشركات الإنتاج الحربى لتنفيذ التطوير للأسلحة والذخائر والمعدات الأرضية والخاصة بأفرع القوات المسلحة المختلفة، التى يتم تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى بما يساهم فى الحفاظ على القدرات القتالية العالية لقواتنا المسلحة.

أخبار سارة

هناك أخبار سارة ستعلنها الوزارة قريباً، فى إطار تصنيع منتجات جديدة لأول مرة فى المصانع الحربية بمصر، وذلك بعدما أعلنا بدء إنتاج الجراجات متعددة الطوابق لحل أزمة الزحام وعدم توافر أماكن انتظار للسيارات فى بعض الأماكن المكتظة، وتصنيع أسطوانات «الفريون»، فضلاً عن العمل على منتجات جديدة فى المجالات العسكرية والمدنية سنعلن عنها فى حينه.