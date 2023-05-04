الشيخ عويضة عثمان عبر قناة الناس: «مفيش حد عنده فتوى لكل حاجة»

حذر الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الإفتاء بدون علم، قائلا: «عدم الجرأة على الفتوى أمر مهم، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يتكلم عن الإفتاء، قال (من أفتى في كل ما يسأل عنه فهو مجنون)».

عثمان: مفيش حد عنده فتوى لكل حاجة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «مفيش حد عنده فتوى لكل حاجة، أنت متعرفش قول معرفش أو هسأل أو هبحث أو هشوف، ده عامر بن شراحبيل الشرحي قال (إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها كبار الصحابة)».

واستكمل: «لما تقول لا أعلم هذا يرفع من شأنك، لأنك تنظر إلى الله أولا وليس الناس، اوعى تقول هذا هيقلل من شأني أمام الناس، لأ، إجابتك قد توصلك إلى الجنة أو النار، أنت هتقول الفتوى والناس هتفرح بحياتها وإنت كمفتى هتتحاسب عليها».