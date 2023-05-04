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الحوار الوطني.. صناعة التوافق على مائدة الجلسات (ملف خاص)

استعدادات مكثفة بين القوى السياسية قبل انطلاق جلسات 19 لجنة

كتب:

إمام أحمد
09:12 م | الخميس 04 مايو 2023
مشاركة واسعة للحكومة والقوى السياسية والشخصيات العامة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

مشاركة واسعة للحكومة والقوى السياسية والشخصيات العامة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

تستعد إدارة الحوار الوطنى لبدء الجلسات الفعلية للمحاور واللجان، بعد انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار أمس الأول، بمشاركة جميع القوى السياسية والحزبية والمجتمع المدنى.

ومن المقرر عقد الجلسات بالتوازى فى المحاور الثلاثة، وهى: المحور السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى، بمعدل 3 أيام أسبوعياً، للتوافق على التوصيات النهائية التى ترفعها إدارة الحوار الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وينقسم هيكل الحوار الوطنى إلى 3 محاور رئيسية، و19 لجنة فرعية، يشرف عليها 44 مقرراً ومقرراً مساعداً، فيما تشهد طاولة الحوار 113 قضية سياسية واقتصادية ومجتمعية.

ولم يستثن مجلس أمناء الحوار إلا 3 قضايا فقط غير مطروحة على جدول المناقشات، وهى: السياسة الخارجية، الأمن القومى الاستراتيجى، تعديل دستور 2014. وتصدّر المحور الاقتصادى عدد المقترحات وأوراق العمل التى وصلت إلى إدارة الحوار الوطنى بنسبة 37%، فيما جاء المحور المجتمعى بنسبة 33%، وأخيراً المحور السياسى بنسبة 29%.

«الوطن» تواصل تغطيتها المستمرة لفعاليات الحوار الوطنى، وترصد أبرز استعدادات مجلس الأمناء والأحزاب والقوى السياسية الفاعلة قبل انطلاق الجلسات.

 

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بقلم إمام أحمد

محرر شئون سياسية منذ 2010، عمل بأقسام السياسة والديسك، حاصل على ليسانس الآداب قسم إعلام ودبلوم الدراسات البرلمانية والسياسية.