الحوار الوطني.. صناعة التوافق على مائدة الجلسات (ملف خاص)

تستعد إدارة الحوار الوطنى لبدء الجلسات الفعلية للمحاور واللجان، بعد انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار أمس الأول، بمشاركة جميع القوى السياسية والحزبية والمجتمع المدنى.

ومن المقرر عقد الجلسات بالتوازى فى المحاور الثلاثة، وهى: المحور السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى، بمعدل 3 أيام أسبوعياً، للتوافق على التوصيات النهائية التى ترفعها إدارة الحوار الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وينقسم هيكل الحوار الوطنى إلى 3 محاور رئيسية، و19 لجنة فرعية، يشرف عليها 44 مقرراً ومقرراً مساعداً، فيما تشهد طاولة الحوار 113 قضية سياسية واقتصادية ومجتمعية.

ولم يستثن مجلس أمناء الحوار إلا 3 قضايا فقط غير مطروحة على جدول المناقشات، وهى: السياسة الخارجية، الأمن القومى الاستراتيجى، تعديل دستور 2014. وتصدّر المحور الاقتصادى عدد المقترحات وأوراق العمل التى وصلت إلى إدارة الحوار الوطنى بنسبة 37%، فيما جاء المحور المجتمعى بنسبة 33%، وأخيراً المحور السياسى بنسبة 29%.

«الوطن» تواصل تغطيتها المستمرة لفعاليات الحوار الوطنى، وترصد أبرز استعدادات مجلس الأمناء والأحزاب والقوى السياسية الفاعلة قبل انطلاق الجلسات.