حزب «الإصلاح والنهضة» يكشف عن أبرز مقترحاته لمحاور الحوار الوطني

قال هشام عبد العزيز رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، إن الحزب قدم توصياته في لجان الحوار الوطني، في المحاور الثلاثة السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولا سيما ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وأهمية قانون الإجراءات الجنائية وفترة الحبس الاحتياطي.

توصيات حزب «الإصلاح والنهضة» في ملف الانتخابات

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه فيما يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، قدم الحزب توصياته فيما يتعلق بنظام الانتخابات بأن يكون إما بالنظام المختلط بحيث يكون جزء منه بالقائمة المغلقة وجزء قائمة نسبية وفردي أو أن يكون بنظام القائمة النسبية.

قانون الإدارة المحلية

وأشار إلى أن الحزب قدم توصياته بشأن المحليات، من حيث أهمية فصل قانون الإدارة المحلية عن قانون انتخابات المحليات، وأهمية تقسيم أقاليم مصر اقتصاديا لتطبيق اللامركزية في المحليات، واستيضاح نظام الإدارة المحلية عبر عملية تحويله لأنظمة إلكترونية يسهل التعامل بها مع المواطنين وتقليل فساد المحليات.