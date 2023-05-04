عرض فيلم ساعة إجابة في دور السينما بالخليج والدول العربية

ينطلق الفيلم العائلي الكوميدي «ساعة إجابة» في دور العرض السينمائية الخليجية والعربية، بدول المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، سلطنة عُمان، قطر، الكويت والعراق.

ويأتي ذلك بعدما شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي بحضور حشد من نجوم وصنّاع السينما في الوطن العربي.

تدور أحداث فيلم ساعة إجابة حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

تعرف على أبطال فيلم ساعة إجابة

والفيلم بطولة الطفل سليم مصطفى مع عدد كبير من النجوم؛ سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضاً.

ساعة إجابة من إنتاج شركتي لاجوني Lagoonie Film Production و Rise Studios وإخراج مصطفى أبو سيف وفكرة أحمد شيكو، تأليف ورشة (ورق عنب) ، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر وأحمد شيكو.