فيلم ساعة إجابة يتذيل إيرادات موسم عيد الفطر

تواصل دور العرض السينمائية حالة النشاط التي شهدتها مع انطلاق موسم أفلام عيد الفطر، والذي شهد مشاركة سبعة أفلام دفعة واحدة، واشتعلت المنافسة بينها بشكل كبير.

ولكن خلال منافسة أفلام موسم عيد الفطر كان فيلم ساعة إجابة دائما يتذيل الإيرادات، وهذا بالفعل كان مصيره يوم أمس الجمعة الموافق 28 أبريل، حيث جاء في المركز الأخير حسبما قال الموزع محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

«ساعة إجابة» يتذيل الإيرادات

فقد حقق فيلم ساعة إجابة يوم أمس إيرادات بلغت 61,778 جنيها فقط لا غير وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين يضمهم العمل منهم سليم مصطفى وسوسن بدر وشريف سلامة وأيتن عامر وغادة عادل وانتصار ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة ورق عنب وإخراج مصطفى أبو سيف.

أما المركز الأول يوم أمس الجمعة كان من نصيب فيلم يوم 13 الذي يقدمه الفنان أحمد داود بمشاركة دينا الشربيني وشريف منير وفيدرا ومجدي كامل وعدد آخر من الفنانين وكان المركز الثاني لفيلم هارلي الذي يقدمه الفنان محمد رمضان وأحمد داش ومي عمر وعايدة رياض وعدد آخر من الفنانين.