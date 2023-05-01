فيلم «ساعة إجابة» يتذيل قائمة الإيرادات في دور العرض

تذيل فيلم «ساعة إجابة» بطولة الطفل سليم مصطفى، قائمة الإيرادات، حيث لازال يحتفظ بالمركز السابع والأخير بين الأفلام المنافسة، المُشاركة في موسم أفلام عيد الفطر 2023.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، أنّ فيلم ساعة إجابة، حقق إيرادات أمس الأحد في شباك التذاكر 16 ألف جنيه فقط، ما يجعله مُهددًا برفعه من السينمات خلال أيام قليلة، حال هبوط مؤشر الإيرادات التي يُحققها.

أبطال فيلم ساعة إجابة

«ساعة إجابة» يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم سوسن بدر، وغادة عادل، وأيتن عامر، وشريف سلامة، وانتصار، ونجلاء بدر، وفيدرا، ومحمد ثروت، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد فتحي، ومراد مكرم وآخرين، وهو من تأليف شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

عرض ساعة إجابة في ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي

وكان فيلم «ساعة إجابة» قد عُرض في ختام الدورة الثانية من مهرجان هوليوود للفيلم العربي، بسينمات يونيفيرسال Universal Cinemas، ضمن برنامج الأفلام الروائية Narrative Feature Film Program، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، منهم ليلى علوي، وظافر العابدين، وفرح بسيسو.