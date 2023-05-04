محمود مسلم: الإخوان تنظيم خائن يعاني أزمة شعبية وليست سياسية

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الاحتفال بذكرى 30 يونيو 2013 خلال العام الجاري سيكون مشهدا مميزا بمرور 10 سنوات على الثورة، مشددا على أن أخطر ما يواجه مصر حاليا تنظيم الإخوان، فههو تنظيم يعاني أزمة شعبية وليست أزمة سياسية مع النظام المصري.

مسلم: الحوار الوطني تأكيد أن الدولة لن تسير للوراء

وأضاف «مسلم» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلام في السياسة» ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني الذي بدأت أولي جلساته أمس، شهد إقرارا من الجميع بعدم مشاركة تنظيم الإخوان، وهو تأكيد جديد أن الدولة لن تسير للوراء، «لو الإخوان موجودين مكانش هيبقي فيه حوار، لأن الجماعة تجيد الصفقات والابتزاز».

عودة تحالف 30 يونيو ترعب الإخوان

وتابع: «عودة تحالف 30 يونيو في صورة الحوار الوطني بالأمس صورة ترعب الإخوان، وأعتقد أن أكثر الناس حزنا بمشهد الأمس هم عناصر التنظيم».