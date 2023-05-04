«التنسيقية» تشارك في مؤتمر «مجتمع المخاطر والتضامن الإنساني العربي» بلبنان

شارك النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن التنسيقية، في مؤتمر «مجتمع المخاطر والتضامن الإنساني العربي»، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في العاصمة اللبنانية بيروت لمدة ثلاثة أيام.

التداعيات الاقتصادية وتأثيرها على وحدة المجتمع

وأدار النائب محمود القط، الجلسة الثالثة وكانت بعنوان «التداعيات الاقتصادية وتأثيرها على وحدة المجتمع»، وشارك فيها الدكتور عماد جاد مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والدكتور نبيل سرور أستاذ علم الاجتماع السياسي والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية.

وأدار النائب عماد خليل، جلسة بعنوان «خلاصات حول أهم المخاطر التي تواجه العالم العربي»، وتحدث فيها الدكتور إكرام عدنني أستاذ العلوم السياسية بجامعة «ابن زهر» بالمغرب، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

التعليم في الوطن العربي

شارك في الموتمر على مدار الأيام الثلاثة مفكرون وخبراء من مختلف الدول العربية، من بينهم القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، كما حضر عدد كبير من المثقفين والمفكرين والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي في إطار برنامج الحوار العربي العربي.

واختتم المؤتمر بندوة عن «التعليم في الوطن العربي»، شارك فيها الدكتور عباس الحلبي وزير التربية والتعليم العالي في لبنان.