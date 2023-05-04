ضبط 2.7 طن قمح محلي داخل مصنع أعلاف بمركز الحامول في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 2.670 طن قمح محلي إنتاج هذا الموسم، في مصنع للأعلاف بمركز الحامول، لاستخدامه في تصنيع الأعلاف بالمخالفة للقانون.

ضبط 2.7 طن قمح محلي داخل مصنع أعلاف

كانت وردت معلومات للمقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، تفيد بقيام صاحب مصنع أعلاف بدائرة مركز الحامول، بتجميع كميات من القمح المحلي لاستخدامها في غير الغرض المخصص لها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

التحفظ على المضبوطات

وداهمت قوة من التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصنع المشار إليه، وبتفتيشه عُثر بداخله على 2.670 طن من القمح المحلي موسم 2023، وتم التحفظ على المضبوطات، تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح لموسم عام 2023، للشون والصوامع، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.