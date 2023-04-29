ضبط 24 طن قمح محلي بمصنع لإنتاج الأعلاف السمكية بسيدي سالم بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم السبت، من ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف السمكية، بدائرة مركز سيدي سالم، بداخله 24 طن قمح محلي موسم 2023 يستخدم في تصنيع الأعلاف، وذلك بغرض التخزين واستخدام القمح في غير الغرض المخصص له.

ملابسات الواقعة

وكانت معلومات قد وردت إلي الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تفيد قيام «م.ع»، لدي صاحب مصنع لإنتاج الأعلاف السمكية بقرية دمرو التابعة لدائرة مركز سيدي سالم، بتجميع كميات من الأقماح المحلية بقصد استخدامها في تصنيع الأعلاف.

ضبط كمية القمح

وعقب التأكد من صحة ما ورد من معلومات، تشكلت حملة برئاسة الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، ومحمد عبد القوي، مفتش بمباحث التموين، وقوة من الشرطة، لمداهمة المصنع المشار إليه، وتمكنت من ضبط كميات من الأقماح المحلية موسم 2023 بلغت 24 طن قمح بداخل المصنع لاستخدام تلك الكمية في غير الغرض المخصص لها.

التحفظ على الكميات المضبوطة

وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة من القمح داخل صومعة سيدي سالم، واقتيد المتهم لديوان مركز شرطة سيدي سالم، وتحرر المحضر برقم 9850 لسنة 2023 جنح مركز سيدي سالم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في تلك الواقعة.