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ضبط 30 طن قمح محلي بحوزة مدير مصنع أعلاف في الغربية

كتب:

محمد بركات
12:16 م | الإثنين 01 مايو 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أنّ المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الأعلاف، كائن بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، متهم بتخزين كميات من الأقماح المحلية دون تصريح، بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالي، محققا أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية والجهات المعنية، جرى استهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط المذكور لتخزينه 30 طن أقماح محلية محظور استخدامها في إنتاج الأعلاف، وضبط 17,975 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل أجولة، غير صالحة للاستخدام الحيواني، لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات