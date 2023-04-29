توريد 7 آلاف طن قمح محلي لصوامع وشون بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي منذ بداية أعمال التوريد وحتى صباح السبت، وصل إلى 7 آلاف و164 طن، وسط إجراء تيسيرات وتسهيلات للمزارعين والموردين، في ظل انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

انتظام أعمال توريد القمح لصوامع وشون بني سويف

وناقش محافظ بني سويف، التقرير اليومي، الذي أعده المهندس وصفى عبد الله مدير عام التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

محافظ بني سويف: تسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات المركزية والفرعية بالمحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، موجها بإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة، وآليات التعامل السريع والإيجابي مع أي مواقف طارئة.

محافظ بني سويف: تستهدف توريد 227 ألف طن قمح

وأشار محافظ بني سويف الى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بلغت 126 ألف و155 فداناً، بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.