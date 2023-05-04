رفعت رشاد يكتب: أحزاب فاترة (3)

اختلف المؤرخون بشأن تاريخ معرفة مصر الأحزاب السياسية.

البعض يرى أن أول حزب نشأ فى مصر كان الحزب الوطنى الذى قاده الزعيم أحمد عرابى فى نهايات القرن التاسع عشر، بينما يصر آخرون على أن الحزب الوطنى الذى أسّسه مصطفى كامل هو أول الأحزاب.

د. يونان لبيب رزق له رأى مختلف فى كتابه «الأحزاب السياسية فى مصر 1907-1984» طبعة كتاب الهلال، يؤكد د. يونان أن أول حزب مصرى بالمعنى الحقيقى للأحزاب هو حزب الأمة الذى أعلن عن تأسيسه فى 20 سبتمبر 1907 فى صالة تحرير «الجريدة» على لسان حسن عبدالرازق باشا، حيث توفر لهذا الحزب هيئة سياسية لها هيكلها المحدد (جمعية عمومية - مجلس إدارة - رئيس - وكلاء - سكرتير) كما كان للحزب مقر معروف هو دار الجريدة وكذلك نظام مقنن للعضوية، بالإضافة إلى برنامج معلن وهى الأمور التى تشكل قوام أى حزب بالمعنى المنهجى وهى أمور لم تتوفر لحزبى أحمد عرابى ومصطفى كامل حيث أطلق لفظ الحزب الوطنى كتعبير عن تيار سياسى يضم جموع الوطنيين المناوئين للتدخل الأجنبى فى الحالة الأولى والمعادين للوجود البريطانى فى الحالة الثانية.

بذلك يكون عمر الأحزاب فى مصر حوالى 116 عاماً وهى فترة متوسطة بالنسبة لعمر الأحزاب فى دول العالم المتقدمة التى سبقتنا إلى البرلمان أو إلى الأحزاب، لكنها تعتبر فترة طليعية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط مع الأخذ فى الاعتبار أنها بلورت المحاولات التى سبقتها فى إيجاد تكتل سياسى حزبى. كانت قضية الأحزاب المصرية منذ ذلك الوقت النضال ضد الاحتلال والكفاح لإصدار دستور مصرى يرسخ مبادئ الحرية والديمقراطية ويحمى المواطنين من عسف السلطة ويكرس طموحات المصريين فى بناء دولة حديثة.

ظلت قضية الاحتلال والسعى بكل قوة للتخلص منه وقضية الدستور أهم قضيتين تبنتهما الأحزاب المصرية، ولسنا نشير إلى ذلك هنا لكى نعاود قراءة التاريخ ومعرفة ما تم فى تلك القضيتين، إنما طرحت نبذة مبسطة عن تاريخ الحياة الحزبية والإشارة إلى حتمية أن تتبنى الأحزاب السياسية قضايا وطنية أساسية تناضل سلمياً للوصول إلى حلول لها وأن تتبنى الأحزاب عقيدة سياسية اجتماعية تدافع عنها وتضمنها برامجها وبالتالى أطرح سؤالاً: ما القضايا التى تتبناها أحزابنا الحالية؟ ما عقائد الأحزاب المائة الموجودة فى مصر التى يؤمن بها أعضاء هذه الأحزاب ويدافعون عنها أو حتى يفهموها فهماً واعياً يجعلهم يسعون وراء تطبيقها؟ هل يوجد حزب يمينى واضح اليمينية؟ هل يوجد حزب يسارى واضح فى يساريته؟ هل يوجد حزب وسط؟ هل يوجد حزب يدعو لليبرالية بشكل حقيقى؟ هل يوجد حزب يدعو للاشتراكية وإعادة تطبيقها فى مصر؟ هل يوجد حزب يدافع عن البيئة والخضرة على نمط أحزاب فى دول متقدمة فى العالم؟

لو قرأنا برامج الأحزاب لن نجد بينها اختلافاً إلا فى الصياغة وترتيب بنود النظام الأساسى أو اللوائح والهياكل.

ربما نجد فى حزب ما مسمى الأمانة العامة للمستوى التنظيمى الأعلى بينما نجد حزباً آخر يطلق عليها الهيئة العليا، وفى بعض الأحزاب قد يوجد ما يسمى المكتب السياسى وفى غالبيتها لا يوجد هذا المسمى، واللافت هو ابتداع الأحزاب مسميات غربية على النشاط السياسى وعدم التفرقة بين الأمانة واللجنة. فى كل الأحوال لا تتبنى أحزابنا عقائد سياسية أو اجتماعية واضحة الملامح.