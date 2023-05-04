عضو تنسيقية شباب الأحزاب: تنوع المشاركين بالحوار الوطني في مصلحة الدولة

قال أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: «الحوار الوطني شهد تنوعا كبيرا من كل مستويات المجتمع المصري بجميع أطيافه وتوجهاته الفكرية خلال الجلسة الافتتاحية أمس، ولكن أهم ما يجمعهم هو الحفاظ على الوطن ومقدراته»، متابعا: «أنا مش هحس إن ليا وطن غير لما يكون ليا صوت ورأي مسموع سواء صالح للتطبيق أو غير صالح للتطبيق».

أهمية التنوع بين المشاركين بالحوار الوطني

وأضاف «مشعل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» من تقديم إيمان عبدالباقي، عبر فضائية «DMC»، أن التنوع بين المشاركين بالحوار الوطني من خبراء ومتخصصين وسياسيين ورجال الاقتصاد وغيرهم له مميزات عديدة، أهمها: التعبير عن فئات متنوعة وتوجهات وخبرات وخلفيات كثيرة، وهذا ما يمثل المساحات المشتركة تجاه موضوع أو رأي معين، وفي النهاية تعلي مصلحة مصر.

التجهيز والإعداد للحوار الوطني

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن أهم الموضوعات التي تهم المواطن وتشغل الشارع المصري مندرجة تحت محاور الحوار الوطني الرئيسية المتمثلة في المحور السياسي، والمحور الاجتماعي، والمحور الاقتصادي، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار استقبلوا 180 ألف مقترح للحوار لذلك كان من الطبيعي استغراق تجهيز وإعداد الحوار الوطني عامًا كاملا.