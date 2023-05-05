كشف إبراهيم سليمان، مسئول برنامج «تكافل وكرامة»، في مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة كفر الشيخ، أن عدد 4 حالات تؤهلك للحصول على «فيزا» تكافل بكفر الشيخ، التي تخصص من قبل الدولة المصرية لمساعدة حالات بعينها، سوف نتناولها بالتفصيل، وذلك تسيراً علي المواطنين، من الأسر التي تستوجب استحقاق ذلك، ومن بينها الأسر الأولي بالرعاية، والأسر التي تحت خط الفقر.

4 حالات تؤهلك للحصول على فيزا برنامج تكافل بكفر الشيخ

وأوضح إبراهيم سليمان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد 4 حالات تؤهلك للحصول على«فيزا» برنامج تكافل بكفر الشيخ، كونه برنامج استحقاق سري للأسر الأولي بالرعاية، والتي يستهدف الأسر التالية:

- الأسر الفقيرة وتحت خط الفقر.

- الأرامل والمطلقات وأسرهم.

- مهجورات العائل من السيدات.

- أسرة المسجون ذات الأبناء الأقل من السن، أو في مراحل تعليمية.

إجراءات التقدم ضمن إجراءات فيزا تكافل

وأضاف أن الراغبين في التقديم من خلال تلك الحالات السابق ذكرها، ضمن برنامج «تكافل»، في محافظة كفر الشيخ، يكون من خلال فروع ووحدات التضامن الاجتماعي، والمنتشرة في شتى ربوع محافظة كفر الشيخ، كما يستوجب إجراء بحث عن كل حالة في غضون أيام، وتقديم تقرير بما يفيد كل حالة على حدة، لبيان استحقاقها من عدمه.