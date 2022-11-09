توزيع لحوم على 2000 أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة في كفر الشيخ

شهدت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تسليم 2 طن لحوم لتوزيعها على 10 إدارات اجتماعية على مستوى المحافظة، لتستفيد منها 2000 أسرة من مستحقي النقد المشروط «تكافل وكرامة».

جاء ذلك، بحضور حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بأوقاف كفر الشيخ.

التوزيع بشكل دوري على المستفيدين

ويتم التوزيع على مستفيدى البرنامج النقدى المشروط «تكافل وكرامة» بصفة دورية مع تغيير الأسماء من خلال لجان برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية كل من مدير الإدارة الاجتماعية، ومدير إدارة أوقاف المركز، ومفتش من وزارة الأوقاف، بإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وبحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.

توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

وأكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أنه بتم توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمحافظة ومديرية الأوقاف ومديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، محذراً من تصوير الأسر أثناء التسليم، ومراعاة الجانب النفسي الاجتماعي.

وأوضح «مسلم»، أنه تم استقبال 2 طن من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، من خلال اللجان التي تم تشكيلها بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.