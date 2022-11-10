استخراج 15 ألف «فيزا» جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» في كفر الشيخ

كشف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم استخراج عدد 14957 فيزا جديدة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، في عدد من الإدارات ووحدات التضامن على مستوي المحافظة، بما يضمن توفير المساندة والدعم للأسر الفقيرة والبسطاء ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رعاية اجتماعية للأسر الفقيرة

وأكد «مسلم»، في تصريح لـ«الوطن»، أن برامج التكافل الاجتماعي وبرامج الحماية لهم تستهدف الوصول لأكبر عدد من شرائح المجتمع الأكثر فقرا، في دور رعاية مجتمعية من قبل الدولة المصرية لأبناء الشعب البسطاء في محافظة كفر الشيخ.

160 ألف مستفيد من تكافل وكرامة

وأوضح أن أعداد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، على مستوى محافظة كفر الشيخ، وصل إلى 160 ألف مستفيد، مضيفًا: «نعمل على بحث الحالات الجدد للمتقدمين ضمن البرنامج بمنتهى المصداقية والشفافية لوصول الدعم لمستحقيه».

الجدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تضم 13 إدارة للتضامن الاجتماعي، تقدم الخدمات للمواطنين وكذلك البحوث الاجتماعية لأكثر من 4 ملايين مواطن في شتى أمور الحياة اليومية على مستوى الإقليم.