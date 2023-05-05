أخلاقنا الجميلة.. سائق يرفض تحصيل الأجرة بالتعريفة الجديدة بالسويس

أبدى أحد سائقي الميكروباص الداخلي في محافظة السويس رفضه لزيادة الأجرة، وقرر أن يحصل الركاب على نفس الأجرة التي كانوا يدفعونها قبل الزيادة الأخيرة التي أقرها اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، خلال اجتماعه مع لجنة الإشراف على المواقف، وبحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة. وجاء ذلك بعد زيادة أسعار السولار فجر الخميس 4 مايو.

«صلاح»، مثله مثل باقي السائقين الذين ارتفعت أسعار الوقود عليهم ما يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل، ومع ذلك، يعكس رفض هذا السائق للزيادة روح الوطنية والمسؤولية الاجتماعية، ويعبر عن شهامة وجدعنة أهالي المحافظة الذين يسعون جاهدين لتخفيف الأعباء عن بعضهم البعض.

تحصيل الأجرة على التعريفة القديمة

وفوجئ أحمد سالم رابسوا، والذي يعمل كبير مسعفين، بهيئة الإسعاف المصرية، فرع محافظة السويس، وهو يستقل ميكروباص، نقل داخلي بأن السائق رفض الحصول على الزيادة الجديدة في التعريفة، وطالب الركاب بالدفع وفقا للتعريفة القديمة.

وعندما سأل الركاب السائق عن السبب، قال إن السيارة يتم تفويلها بصفيحتين يوميا، والزيادة الجديدة ستكون حوالي 30 جنيها، وسوف يحتسبها عند الله أنه تصدق بيها، مشيرًا إلى أن هناك عدد آخر من السائقين يحصلون الأجرة حسب التعريفة القديمة.

في السياق، قال السائق في تصريحات لـ«الوطن» إنه يفعل ذلك لله، ومن أجل أبناء بلده.