3 مواعيد يتعذر تلقي مكالمات عملاء مصر للطيران خلالها.. اعرفها لتحسين الخدمة

تحرص مصر للطيران دائما على تقدم خدمات تليق بعملائها من المصريين أو السياح، وفي هذا الإطار نبهت عملائها إلى أنه يتعذر استقبال المكالمات في بعض الأوقات حرصًا منها على تحسين الخدمة المقدمة من خلال مركز إتصالات مصر للطيرانEGYPTAIR Call Center.

مواعيد تعذر تلقي مكالمات عملاء مصر للطيران

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» المواعيد التي يتعذر فيها تلقي مكالمات العملاء حسبما نشرتها مصر للطيران، وجاءت على النحو التالي:

1- يوم الجمعة الموافق 2023/5/5 بدءً من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا.

2- يوم الجمعة الموافق 2023/5/12 بدءً من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا.

3- يوم الجمعة الموافق 2023/5/19 بدءً من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا.

عودة خدمة الاتصالات للعمل

وأوضحت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أن يتعذر تلقى المكلمات في هذه التوقيتات المحددة نظرًا لتنفيذ بعض أعمال الصيانة الدورية، على أن تعود الخدمة إلى العمل بشكل طبيعي على مدار ساعات يوم الجمعة من بعد الثالثة عصرا، وتكون منتظمة طوال أيام الأسبوع.

تخفيضات على تذاكر مصر للطيران

وطرحت مصر للطيران تذاكر مخفضة بنسبة 25% بمناسبة عيدها الـ91، وتشمل التخفيضات التذاكر الدولية، بدرجاتها الإقتصادية، وذلك حتى يوم 31 مايو الجاري.