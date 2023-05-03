«مصر للطيران» تدشن خطوط جديدة للولايات المتحدة الأمريكية في يوليو

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنّ الشركة نجحت خلال العام الماضي في الوصول لنقاط جديدة عبر تشغيل خطوط جوية إلى كل من مدينة «دبلن الأيرلندية» و«كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية» في القارة الأفريقية السمراء، موضحة أنّها استأنفت رحلاتها إلى مدينة «مومباي الهندية» بعد توقف استمر أكثر من عامين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، وإعادة تشغيل خط «بنغازي الليبية».

وقال الطيار يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، إنّه سيتم تشغيل خطوط جديدة إلى مطارات «دكا» عاصمة «بنجلادش» منتصف مايو الحالي، ومطار «نيوراك ليبرتي» بولاية نيوجرسي في الولايات المتحدة خلال يوليو المقبل، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات الداخلية للمقاصد السياحية المصرية ومطارات الجذب السياحي والمدن الساحلية، بالتزامن مع فصل الصيف، بخلاف طرح تذاكر مخفضة بنسبة بلغت تراوحت بين 10% إلى 40% على عدد من الرحلات الجوية لدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج.

ونقلت مصر للطيران، نحو 74 ألف راكب على متن 305 رحلات، من الأراضي الحجازية المقدسة لجميع المطارات المصرية، في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدنى، والذي وجّه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المطارات، مع تقديم التيسيرات لضيوف الرحمن، وتذليل العقبات وتوفير أقصى سبل الراحة لذوي القدرات الخاصة وكبار السن.