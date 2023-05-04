مصر للطيران تعلن تعذر استقبال المكالمات بمركز اتصالاتها كل يوم جمعة لمدة 3 أسابيع

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، خلال بيان لعملائها، أنه من المقرر أن يتعذر استقبال مكالمات من خلال مركز اتصالات مصر للطيران EGYPTAIR Call Center، خلال أيام الجمعة فقط من كل أسبوع لمدة ثلاثة أسابيع قادمة، نظرا لأعمال الصيانة الدورية لتحسين الخدمة.

مصر للطيران: غلق مركز الاتصالات لمدة 3 أسابيع للصيانة وتحسين الخدمة

وبحسب بيان الشركة، أعلنت مصر للطيران، أن الأيام التي سيتعذر فيها استقبال المكالمات، ستكون خلال المواعيد التالية:

1- يوم الجمعة الموافق 2023/5/5 بدءًا من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا.

2- يوم الجمعة الموافق 2023/5/12 بدءًا من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا.

3- يوم الجمعة الموافق 2023/5/19 بدءًا من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا.

ونوهت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إلى أن الخدمة ستعود إلى العمل بشكل طبيعي على مدار ساعات يوم الجمعة من بعد الثالثة عصرا، وتكون منتظمة طوال أيام الأسبوع.

طرح تذاكر مخفضة بنسبة 25 ‰ بمناسبة العيد ال91 لمصر للطيران

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أعلنت، أمس، طرح تخفيضات كبرى بمناسبة الذكرى ال91 لتاسيسها، على التذاكر الدولية، بدرجاتها الإقتصادية، وذلك حتى الواحد والثلاثين من مايو الجاري.