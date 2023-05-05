«نعمة» سيدة مسنة تتحدى الصعاب.. تبيع مستلزمات الفتيات على «برويطة»

تعكس قصة «نعمة إبراهيم» روح المبادرة والإرادة القوية، إذ تقوم هذه المسنة المتزوجة من كفيف ببيع مستلزمات للبنات على "برويطة" في مدينة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، فهي بجد لتوفير الأدوات اللازمة للفتيات اللواتي يحتاجنها في حياتهن اليومية، حيث تقوم بتجهيز برويطتها كل صباح وترتب مستلزماتها المختلفة، بما في ذلك الدبابيس والتوك وزيت الشعر وأدوات الخياطة، وتستقبل زبائنها طوال اليوم، وتتميز بضاعتها بالجودة العالية والأسعار المناسبة، مما جعلها محط إعجاب الكثير من الناس.

وتستقبل «نعمة» زبائنها طوال اليوم، وتتميز بضاعتها بالجودة العالية والأسعار المناسبة، مما جعلها محط إعجاب الكثير من الناس.

وعلى الرغم من أن هذه المهمة تتطلب الكثير من الجهد والتحمل، إلا أنها تواصل عملها بإصرار وثبات، وتعتبر هذه العملية جزءًا من مساهمتها في المجتمع وتوفير الخدمات الأساسية للفتيات اللواتي يحتاجنها.

تعاني من بعض الصعوبات في تحمل الصعاب

وقد أشارت «سيدة سوهاج» إلى أنها تعاني من بعض الصعوبات في تحمل الصعاب اليومية، ولكنها تشعر بالرضا والسعادة عندما تساعد الآخرين، وتؤمن بأن هذه العملية تعكس روح الإنسانية والتكافل الاجتماعي الذي يجب أن يسود في المجتمع.

العمل الجاد يحقق الكثير من الإنجازات

وتعد «نعمة» نموذجًا يحتذى به، وتثبت أن الإرادة القوية والعمل الجاد يمكن أن يحققان الكثير من الإنجازات، وتشكل رمزًا للأمل للعديد من الناس، حيث تحرص على توفير الرعاية والدعم لأربع فتيات هنَّ قاصرات السن ويعيشن معها، وأنها قامت بتجهيز اثنين من هؤلاء الفتيات، وتعمل على توفير الدعم اللازم للباقين، حتى يتمكنوا من الحصول على التعليم وتحقيق طموحاتهم في المستقبل.