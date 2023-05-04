«علوم سوهاج» تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الابتكار

حصد فريق كلية العلوم بجامعة سوهاج على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة الابتكارات العلمية والهندسية «ISEIC'2023» بمشروع «روبوت ذكي للكشف عن التلوث الإشعاعي وقياس الجرعات الإشعاعي»، وذلك بكلية الدفاع الجوي، والتي استمرت علي مدار يومين ، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وقال إن المسابقة تهدف إلى اكتشاف وتنمية الموهوبين من الطلاب في كافة النواحي العلمية والهندسية.

دعم الموهوبين باعتبارهم أمل مصر

وأكد «عبد الخالق» حرص إدارة جامعة سوهاج على دعم الموهوبين باعتبارهم أمل مصر في غد مشرق ملئ بشباب يجيد تطويع العلم لخدمة بلده، والتعامل مع العلم والذكاء الاصطناعي وتطبيقه فى مجالات الحياة المختلفة، موضحاً أن المشروع يتكون من جهاز للكشف عن الإشعاعات وحساب الجرعات الإشعاعية، حيث يمكن استخدامه في المعامل الطلابية والبحثية، إلى جانب جهاز إنذار للكشف عن التلوث الإشعاعي يمكن استخدامه في الأماكن المحتمل تواجد تلوث إشعاعي بها، كمراكز العلاج الإشعاعي ومحطات القوي النووية، حيث يقوم بالإنذار عن طريق جرس وإرسال إيميل تحذري للمسئول.

أماكن التنقيب والتعدين وغيرها

وأضاف الدكتور حازم المشنب، أن المشروع عبارة عن روبوت ذكي ذاتي القيادة، أو يمكن التحكم فيه من خلال كاميرا لاسلكياً، ومزود بشريحة GPS لتحديد الموقع الموجود به تلوث إشعاعي، يمكن استخدامه في أماكن التنقيب والتعدين وغيرها، إلى جانب محطات القوي النووية، كما يمكنه إرسال البيانات لاسلكياً.

وذكر «المشنب» أن فريق المشروع بقسم الفيزياء ويضم كلاً من الدكتور خالد صابر رئيس قسم الفيزياء والمشرف على المشروع، والدكتور محمود هارون محمد مدرس مساعد بالقسم، والدكتور أحمد رفعت محمد مدرس مساعد بالقسم ، وخريجي القسم وهم مها ماهر محمد، شيماء محمد حسن، وندا حسن محمد، مريم علاء محمود.